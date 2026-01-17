Uppgifter: Ibrahim Diabate på väg till Championship

Han gjorde stor succé med Gais förra året.

Nu kan Ibrahim Diabate vara på väg till The Championship.

Enlgit Sportbladet är Leicester nära att knyta till sig anfallaren.

Foto: Bildbyrån

Gais värvade Ibrahim Diabaté från Västerås SK på fri transfer inför säsongen 2025 – i vad som skulle blir en riktig succé. Anfallaren stod för 18 mål och fem assist på 29 allsvenska matcher och blev därmed skyttekung, delad med Djurgårdens August Priske.

Under vintern har den 26-årige ivorianen ryktats bort från Gais och till större klubbar. Bland klubbarna som har omnämnts finns Celtic och egyptiska Al Ahly.

Nu bör ännu en intressent läggas till på listan.

Enligt Sportbladet vill Leicester City värva skyttekungen och ska vara så gott som överens om villkoren för en övergång med Gais.

Championship-lagets sportsliga ledning ska vara beredda att möta göteborgsklubbens krav. Där ska diskussionerna både ha handlat om ett lån med köpoption samt en rak försäljning.

För att en övergång ska bli verklighet behöver endast Leicester-tränaren Marti Cifuentes, tidigare i Hammarby, bestämma sig för om han själv vill se Diabate i sitt lag. Det beslutet sägs tas inom kort.

Ibrahim Diabates kontrakt med Gais sträcker sig fram till slutet av 2028.



