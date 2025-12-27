Uppgifter: Celtic i kontakt med Gais om Diabaté

Gais succéanfallare Ibrahim Diabaté kan vara på väg bort från allsvenskan.

Enligt uppgifter leder Celtic jakten på 26-åringen efter en målrik debutsäsong.



Gais värvade Ibrahim Diabaté från Västerås SK på fri transfer inför den gångna säsongen – och det blev en succé. Anfallaren stod för 18 mål och fem assist på 29 allsvenska matcher och blev därmed skyttekung, delad med Djurgårdens August Priske.

Diabatés starka form har väckt intresse från flera utländska klubbar. Under sommaren och hösten har han kopplats ihop med egyptiska Al Ahly. Något som han själv dementerade.



– Jag kan inte säga något för det är bara rykten. Inget är klart, det finns ingen dialog. Så nej, det är väldigt lite sanning i det som skrivits, sa han till FotbollDirekt i slutet av november.

Nu rapporterar The Scottish Sun, med hänvisning till uppgifter i Egypten, att skotska storklubben Celtic är den som ligger bäst till i jakten på Diabaté.

Enligt uppgifterna värderas Diabaté till omkring tre miljoner pund, motsvarande cirka 37 miljoner kronor, och Celtic ska redan ha tagit en första kontakt med Gais.



Anfallaren har kontrakt med Gais om sträcker sig till och med 2028.