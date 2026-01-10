Uppgifter: Maximilian Ibrahimovic lånas ut till Ajax

Zlatan Ibrahimovics äldste son Maximilian Ibrahimovic uppges lämna Milan.

Enligt flera trovärdiga källor väntar nu en flytt till Ajax.

Foto: Bildbyrån

Maximilian Ibrahimovic, 19, ser ut att ta nästa steg i karriären – utanför Italien. Enligt uppgifter från den italienske journalisten Gianluca Di Marzio kommer anfallaren att lämna AC Milan för en utlåning till Ajax. Även transferexperten Fabrizio Romano bekräftar uppgifterna och skriver att affären är klar.

Låneavtalet ska dessutom innehålla en köpoption för den nederländska storklubben. Redan i fredags rapporterade De Telegraaf, med hänvisning till italienska källor, att Ajax hade siktet inställt på att låna Ibrahimovic.

Planen uppges vara att 19-åringen inledningsvis tränar med Ajax A-lag, men får sina matcher i klubbens reservlag.

Under den pågående säsongen står Maximilian Ibrahimovic noterad för spel i 18 matcher med Milan Futuro där han har gjort fem mål och fem assist.