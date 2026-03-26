Så startar Sverige i ödesmatchen mot Ukraina

Sverige måste ta sig förbi Ukraina om drömmen om VM ska hållas vid liv.

Ju har Graham Potters startelva presenterats.

Då startar Herman Johansson för första gängen i en tävlingslandskamp.

Sverige har brottats med flera skadeavbräck inför ödesmatchen mot Ukraina. Spelare som Alexander Isak, Dejan Kulusevski, Emil Holm och Victor Johansson är alla borta från spel.

Det har därför spekulerats vilt kring hur Graham Potter kommer välja att formera laget. Nu har vi fått svaret.

Sä här startar Sverige ikväll:

Kristoffer Nordfeldt – Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson – Herman Johansson, Jesper Karlström, Yasin Ayari, Anthony Elanga – Benjamin Nygren, Viktor Gyökeres

Ukraina har valt att formera sitt lag enligt följande:

Anatoliy Trubin – Oleksandr Tymtjyk, Illia Zabarnyj, Valeriy Bondar, Vitaliy Mykolenko – Ivan Kaljuzjnyj – Viktor Tsyhankov, Yehor Jarmoljuk, Heorhii Sudakov, Oleksandr Zubkov – Vladyslav Vanat

Sverige har en trupp på 26 spelare som behöver bantas ner till 23 när det är dags för match. De tre spelarna som inte får plats på bänken är Gustav Lindgren, Elliot Stroud och Williot Swedberg

Matchen startar klockan 20:45.