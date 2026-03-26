Mörka siffrorna – dömmer ut Sveriges chanser

Ukraina har målats upp som en drömlottning för Sverige.

Inte enligt siffror från analysföretaget Opta Analytics.

Där bedöms Sveriges chanser mot Ukraina som små.

Sverige hade kunnat ställas mot Italien, Danmark eller Turkiet på bortaplan ikväll. Istället blev det Ukraina på neutral mark, vilket har beskrivits som en drömlottning.

Analysföretaget Opta Analytics är desto mer tveksamma kring Sveriges chanser. Enligt deras siffror har Ukraina hela 56,5 procents chans att vinna ikväll. Sverige bedöms däremot bara ha 21 procents chans att gå segrande ur kvällens drabbning.

Opta Analytics pekar på Sverige svaga VM-kval (sist i gruppen med endast två poäng) som en bidragande faktor till att siffrorna ser ut som de gör.

Att Ukraina har förlorat fyra raka VM-play off och att landet för närvarande befinner sig i krig har därmed inte påverkat deras chanser speciellt negativt.

När det kommer till Sverige eventuella motståndare Polen och Albanien bedöms polakerna ha störts chans att ta sig vidare. Opta Analytics ger Polen 56,6 procents chans att ta såg vidare.

Om det ser mörkt ut för Sverige så ser det desto ljusare ut för vårt södra grannland Danmark. Enlgit Opta Analytics siffror är det 71,3 procents sannolikhet att danskarna besegrar Nordmakedonien ikväll.

Även Italien, som har missat två raka VM-slutspel, spås ha goda möjligheter att ta sig vidare till den avgörande matchen. Gennaro Gattusos lag har hela 72,1 procents chans att vinna sin match mot Nordirland.

Sveriges match mot Ukraine har avspark klockan 20:45 ikväll.