AIK-hälsningen inför kvällens drama – ger Potter rätt

Han hoppades kanske själv på en plats efter tiden tillsammans i Östersund med Graham Potter.

Men i stället får Sotirios Papagiannopoulos se Sveriges VM-playoff mot Ukraina hemma från soffan där han stolt konstaterar att sin AIK-lagkamrat Kristoffer Nordfeldt vaktar målet efter alla år som tvåa.

– Jag tycker han förtjänar det. Jag hoppas det går riktigt bra, säger mittbacken till FotbollDirekt.

När Graham Potter ledde Östersund från superettan till en sensationell sextondelsfinal i Europa League mot Arsenal var Sotirios Papagiannopoulos en av engelsmannens viktigaste spelare.

Båda lämnade ÖFK sommaren 2018. ”Sotte” värvades till FC Köpenhamn, Potter drog till Swansea i Championship.

Men när Potter tog över det svenska landslaget var det nog många som trodde att de båda skulle återförenas i Blågult med tanke på den rådande mittbackskrisen.

Så har det dock inte blivit. Papagiannopoulos blev inte uttagen i Potters första trupp i november och inte heller nu inför VM-playoffet mot Ukraina.

– Vi får ringa honom och fråga vad fan som händer, säger mittbacken till FD skämtsamt.

Har ni någon kontakt nuförtiden?

– Vi brukar sms:a varandra under jul, nyår och andra högtider, säger Papagiannopoulos som är stolt över att sin AIK-lagkamrat Kristoffer Nordfeldt vaktar målet mot Ukraina efter alla år i skuggan av Robin Olsen.

– Det är välförtjänt. Jag tycker han förtjänar det. Han har varit med så pass länge och vet vad det här innebär. Jag hoppas att det går riktigt bra.

Saknaden efter Salétros: ”Snackar ofta”

I AIK har Papagiannopoulos och Nordfeldt fått ännu mer ansvar än tidigare med tanke på vilka rutinerade namn som lämnat AIK. Efter 2024 var det kapten Alexander Milosevic som inte fick förlängt kontrakt. I vintras var det samma visa för John Guidetti medan Milosevics arvtagare till bindeln Anton Salétros valde att lämna för ett MLS-äventyr.

– Klart man känner att man för varje år som går behöver ta ännu mer ansvar, säger 35-åringen som kom till AIK sommaren 2020 och fortsätter:

– Vi har ganska många unga spelare nu och då får man ge dem en extra timme av sin tid.

Just Salétros, hur mycket saknar du honom?

– Klart jag saknar honom, vi håller kontakten. Vi pratar Facetime och snackar ofta.

Hur mår han borta i Chicago?

– Han mår jättebra, avslutar Papagiannopoulos.