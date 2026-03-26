Klart: BK Häcken lånar ut Severin Nioule

Severin Nioule har inte spelat en minut i svenska cupen för BK Häcken.

Nu lånas anfallaren ut till Varbergs BoIS fram till sommaren.

Severin Nioule startade 14 matcher i allsvenskan i fjol och han har även gjort mål i Europaspelet för BK Häcken. Nu väljer dock klubben att låna ut anfallen.

21-åringen kommer spela i superettan och Varbergs BoIS fram till sommaren. Flytten sker med omedelbar verkan.

– Severin får under våren bli en viktig del av Varberg och kommer att få spela många matcher. Då han fått begränsad speltid hos oss blir det här en viktig del i att nå sin fulla potential och ta nästa kliv i karriären, säger Häckens sportchef Martin Ericsson till klubbens hemsida.

Severin Nioule anslöt till Häcken 2023 från ASEC Mimosas i hemlandet Elfenbenskusten. Han har hunnit med 56 matcher för Göteborgsklubben.