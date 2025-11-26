Uppgifter: Möllerberg försökte få bidragspengar till sitt egna bolag

SvFF:s före detta generalsekreterare Andrea Möllerberg är i blåsväder.

Detta då hon, enligt SVT, har försökt att få ett kommunalt bidrag beviljat till bolaget Ultimate Football – där hon själv är delägare.

”Det är bra att detta utreds”, skriver Mölleberg själv till SVT.

Foto: Bildbyrån

Andrea Möllerberg, 52, var generalsekreterare för Svenska Fotbollförbundet i ett drygt är innan hon fick sparken i januari. Detta efter att det riktades intern kritik mot hennes ledarskap samt de förändringar som förbundet genomgick med Möllerberg vid makten.

Nu har den förre generalsekreterare hamnat i blåsväder. Detta då SVT Stockholm skriver att hon har försökt att få ett kommunalt bidrag beviljat till bolaget Ultimate Football där hon själv är delägare. Möllerberg är även politiker för partiet Väsbys Bästa och äger omkring tio procent av Ultimate Football.

Vidare gör uppgifterna gällande att Möllebergs namn inte fanns med i den ansökan som skickades in till kultur- och fritidskontoret på Upplands Väsby under hösten. Det fanns dock den förre fotbollsdomaren Jonas Eriksson, som också är en delägare i bolaget. I ansökan ville man få 300 000 kronor i bidrag.

”Jag förstår att det uppstår frågor”

SVT ska även ha tagit del av en mejlväxling där det framgår att Möllerberg försöker att driva igenom att bolaget ska få bidraget man har ansökt om. Detta trots att kommunens regler gör gällande att endast föreningar kan ta del av pengarna.

Andrea Mölleberg ska ha avböjt en intervju med SVT och istället valt att svara på frågorna skriftligt.

SVT: ”Det riktas hård kritik från oppositionspartier mot hur du agerar – som förtroendevald politiker – i din roll som delägare i Ultimate Football, hur kommenterar du det?”

”Jag förstår att det uppstår frågor. Det är bra att detta utreds och avvaktar att kommentera till den är klar. Vi tar förtroendefrågan på stort allvar.”

Nu ska kommunen ha startat en utredning kopplat till Möllerbergs delägarskap i bolaget.