Uppgifter: Skjutning riktad mot fotbollsagent

Polisen meddelar att en skjutning i augusti riktad mot en agent.

Det rapporterar Aftonbladet.

Under tisdagkvällen rapporterar Aftonbladet att polisen har bedömt en skjutning i Stockholm. Skottlossningen som skedde i augusti i år uppges vara relaterad till fotboll. Dådet kopplas till en agent.

Det var en gärningsman som avlossade två skott mot en bostad där anhöriga personer till en fotbollsagent är skrivna.

Aftonbladet rapporterar även att agenten ska ha haft en hotbild mot sig innan skjutningen. Agenten uppges ha blivit pressad på ”stora summor pengar”.

Ingen person kom till skada, rapporterar Aftonbladet.

