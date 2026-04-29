Zidane drabbad av hjärnskakning – kan missa VM

Algeriets landslagsmålvakt Luca Zidane har drabbats av en hjärnskakning.

Nu skriver Foot Mercato att det kan innebära att Granada-spelaren missar VM.

I går, tisdag, meddelade Granada att Luca Zidane har drabbats av en hjärnskakning.

Exakt hur länge sonen till den franska fotbollslegendaren Zinedine Zinedine väntas bli borta står dock inte klart.

Däremot riskerar Granada-keepern att missa VM för sitt Algeriet enligt Foot Mercato. Det skulle han dock inte vara ensam om då de anda två algeriska målvakterna Melvin Mastil och Anthony Mandréa också dras med skador, enligt sajten.

Luca Zidane valde bort spel för Frankrike och gjorde sin första landskamp för Algeriet under hösten 2025. Han var därefter med och vaktade målet i det Afrikanska mästerskapen där hans land tog sig till kvartsfinal.

I sommarens VM har Algeriet lottats in i en grupp med Argentina, Jordanien och Österrike.