Foto: Alamy

Äntligen efter mörkret för Bajens förre supertalang

Ola Gustavsson
Isak Vural gjorde förra året en sensationell flytt när han gick till Serie A för stora pengar.
I vinter har skador förstört för honom i Pisa men enligt FotbollDirekts uppgifter så närmar sig nu snabbt en comeback.

Foto: Alamy

Det är bara ett par år sedan Isak Vural inte ens var nära Hammarby och mestadels gick petad i HTFF. I början av 2024 lämnade han för Frosinone i Serie B och överraskade direkt med stor succé. Utväxlingen skulle bli så stor att han förra sommaren såldes till Pisa i Serie A i en affär värd 50 miljoner kronor.

Starten i en av världens bästa ligor har emellertid inte varit lätt och skador har stoppat honom, den senaste i början av januari när han skadade knät på en träning.
Värt att komma ihåg var att han hann med att göra fem starter i Serie A innan skadeproblemen kom och han imponerade en hel del bitvis.

Nu kommer hoppfulla uppgifter.
Enligt FD:s källor är han inte mer än ett par veckor i från en comeback. Målet i nuläget är att han ska vara spelklar till bortamötet med Juventus den 8 mars.

Totalt den här säsongen har det blivit en assist på tio matcher för Vural i Pisa.

