Äntligen för hårt drabbat Blåvitt-namn – känsliga månader avgör hans framtid 

Bara han får vara frisk så kan han vara toppallsvensk.

Frågan är om han äntligen hittat rätt formula? Lucas Kåhed har nu tränat fullt i två veckor och mår bra – men likväl är hans framtid i Blåvitt osäker.

Foto: Bildbyrån

Det är ett IFK Göteborg som kommer från sitt bästa år på länge och inför nästa säsong så finns en hel del outnyttjat krut i Ramón Pascal Lundqvist och Arbnor Mucolli.

”Det är två otroliga spelare som vi ska ha stora förhoppningar kring”, sade sportchef Hannes Stiller nyligen till FD.

Det stannar emellertid inte där och en annan spets som lurar i kulisserna är Lucas Kåhed.

Hans senaste år har varit allt annat än lätt och i början av året opererades han.

Vid några tillfällen där efter har han kommit i gång i träning men utan att fullt ut få kroppen att svara.

Stegring och bromsning. Det är så fotbollslivet har sett ut under lång tid för en av allsvenskans mest spännande.

Men nu är han alltså äntligen på gång och tränar alltså för fullt sedan två veckor tillbaka – och den här gången utan problem.

Frågan är om det kommer att hålla i sig?

Det finns goda förhoppningar till det för denna 23-åring som enligt FD:s uppgifter har hittat ett nytt personligt träningsupplägg som ser ut att vara ett genombrott.

När det det kommer till hans kontrakt – som går ut nästa sommar – så ser det däremot mer osäkert ut.

Det positiva är att Blåvitt uppges hålla dörren öppen men vill först se om han klarar sig från nya bakslag fram till säsongsstarten.

Logiskt med tanke på allt som har drabbat honom och med andra ord så ser närmaste månaderna ut att avgöra hans framtid.

Det här är en spelare som vid flera tillfällen tidigare har fått förlängt, trots skador. I oktober 2022 för ett år framåt – och i juli 2023 så skrevs det avtal som just nu gäller.

Kåheds senaste lite större avtryck kom sommaren förra året när han omgående imponerade i en comeback mot Sirius och dåvarande tränaren Jens Askou blev översvallande.

”Han var fantastisk. Det är extremt imponerande. Han visade väl hur mycket vi har saknat honom. Även fast han tränat ganska lite så presenterade han sig på det här sättet… det är som att han blivit bättre trots att han inte kunnat spela”.

Lucas Kåhed har tillhört IFK Göteborg sedan sommaren 2020.