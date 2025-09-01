Hammarby nobbar försäljning 

Med Jusef Erabi sannolikt förlorad och en uppvaktad Sebastian Tounekti kommer lugnade besked om ett annat viktigt namn.

Enligt FotbollDirekts uppgifter säljer inte Hammarby Montader Madjed.

Foto: Bildbyrån

Det har gått drygt en vecka sedan det kom uppgifter om Stade de Reims intresse för Hammarbys Montader Madjed (Fotbollskanalen).

FotbollDirekt har nu uppgifter om att bud från såväl fransmännen som ytterligare en klubb har nobbats.

Men inte nog med det.

Där på uppges ännu ett försök ha gjorts från en annan utländsk aktör på en snarlik nivå som Reims.

Enligt FD:s källor har Hammarbys ledning – efter Madjeds fina år – begärt motsvarande omkring 50 miljoner kronor i ren grundsumma och där till bonusar för att sälja 20-åringen.

Tidigare i år, under slutet av vinterfönstret, ryktades även Madjed till den turkiska storklubben Besiktas. Då sade han följande om sin tillvaro i Hammarby.

– Min plan är att vara här i Hammarby. Det har skrivits om att jag skulle vara på väg bort, men det är bara skitsnack, sade han till Fotbollskanalen då.

Under sin tid i Hammarby har Montader Madjed spelat 62 matcher för Hammarby i vilka det har blivit tolv mål och åtta assist. Hans kontrakt med klubben sträcker sig till slutet av 2028.