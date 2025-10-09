Bajen och Häcken beredda – men svindyr prisbild 

Samuel Gustafson har i ett par års tid gjorts allsvenskt aktuell – och han har även nyligen nämnts som fortsatt ett alternativ för Hammarby.

Enligt FotbollDirekts uppgifter följer även Häcken Urawa Reds-proffsets situation.

Men utmaningen är stor för att lyckas plocka hem den forne allsvenske guldhjälten.

Foto: Alamy

Redan för ett år sedan hade FotbollDirekt uppgifter om att Hammarby undersökt möjligheter med Samuel Gustafson. Tidigare i veckan skrev Sportbladet om att Bajen inte har släppt tanken på Japan-proffset och kan göra ett nytt försök.

Enligt mina källor så gäller det i högsta grad även BK Häcken och sportchef Martin Ericsson som också uppges ha visat sin forne guldhjälte att man står beredda – om han tar beslutet att lämna Japan.

Men att någonting är på väg att hända redan i januari är inte troligt.

Dels handlar det om han numera är en nyckelspelare i en av Asiens största klubbar. En annan viktig aspekt är även att hans kontrakt inte går ut nu vid årsskiftet som sajten Transfermarkt uppger – istället handlar det om december 2026.

Med det kommer Urawa kräva miljoner i övergångssumma för att släppa honom i förtid, samt att Gustafson har en årslön på i storleksordningen 7-8 miljoner kronor. Han kommer med andra ord personligen att behöva kompenseras rejält av en ny klubb.

Gustafson står noterad för två mål och en assist på 27 matcher den här säsongen.



