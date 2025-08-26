Bajen slår bort alla försök med succéduon

Hammarby har på ett uppenbart vis fullt jobb kring utlandsaktuelle Jusef Erabi.

Men det finns andra namn som i det tysta drar till sig uppmärksamhet – Markus Karlsson och Tesfaldet Tekie.

Hammarby tycks öppna för att sälja Jusef Erabi och Montader Madjed. Det är det uppenbara kring Bajen under pågående transferperiod.

Men det finns mer i det tysta kring inte minst Markus Karlsson och Tesfaldet Tekie.

Förfrågningar från utländska klubbar uppges fortsätta att ticka på kring två namn som mycket väl kan vara hela allsvenskans bästa centrala mittfältsduo så här långt.

Bajens sportchef Mikael Hjelmberg uppges däremot konsekvent och snabbt markera för intressenter att det inte är aktuellt – inte med mindre att det i sammanhanget erbjuds en extraordinär ekonomi.

Och det har det i skrivande stund, enligt uppgifter, inte gjorts.

FotbollDirekt har tidigare haft uppgifter om att när Karlsson tidigare i somras erbjöds en förlängning så ingicks i praktiken en muntlig överenskommelse om att stanna till i januari – minst.

En viktig skillnad mellan Karlsson-Tekie och Erabi-Madjed är så klart ekonomisk effekt. De båda sistnämnda kan generera 40-50 miljoner styck – och det är inte mittfältsduon i närheten av.

För Tesfaldet Tekie har det den här säsongen blivit tre assist på 19 allsvenska matcher.

Markus Karlsson i sin tur står noterad för två mål och en assist på 21 framträdanden i allsvenskan.