Bajen tar krafttag efter succén 

Hammarby har fått se Adrian Lahdo börja slå igenom.

Nyligen visade sportchef Mikael Hjelmberg att han vill förlänga.

Enligt FotbollDirekts uppgifter vill Bajen nu agera snabbt med ett första bud redan inom ett par veckor.

Foto: Bildbyrån

I fjolsomras så skrev Adrian Lahdo på ett nytt kontrakt med Hammarby. I dag har hans situation kraftigt förändrats.

Under slutdelen av detta allsvenska år har han gjort fem raka starter och kan mycket väl vara hela allsvenskans mest spännande 17-åring.

Hammarbys sportsliga ledning svävar sällan på målet kring kontraktsförlängningar när yngre namn skjuter fart – inte den här gången heller. Sportchef Mikael Hjelmberg visade i slutet av förra månaden (Expressen) att ett kontrakt till sommaren 2027 inte är tillräckligt.

Enligt FotbollDirekts uppgifter tros nu ett nytt bud om en förlängning komma redan inom ett par veckor.

Målsättningen: Ha ett förbättrat avtal klart innan jul.

Lahdo skrev A-lagskontrakt med Hammarby sommaren 2024. Han har även representerat det svenska ungdomslandslagen på U17, U18 och U19-nivå.