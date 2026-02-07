Beskedet efter smällen för Bishesari

Elis Bishesari har brutit träningslägret med IFK Göteborg och tvingats resa hem i förtid.

Nu kommer besked om hans skada och det är hoppfull information om ett av Blåvitts viktigaste namn.

Foto: Bildbyrån

I onsdags rapporterades det om att IFK Göteborgs målvakt Elis Bishesari skadat sig under pågående utlandscamp nere i Portugal.

Exakt vad det handlar om höll IFK emellertid inne med när ett pressmeddelande skickades ut om att Bishesari reser hem till Sverige.

Sportchefen Hannes Stiller uttalade sig kort efter händelsen.

”Med så få träningsdagar kvar vill vi inte lämna något åt chansen, utan ser att den bästa lösningen är att låta honom undersökas noggrant. Vi hoppas på positiva besked”.

Nu ser det, enligt FotbollDirekts uppgifter, ut som att det blir som Stiller hoppas. Enligt FD:s uppgifter handlar det om en lindrigare handskada, i form av en fraktur i ett finger.

Uppskattningsvis ska den 20-årige målvakten inte behöva bli borta mer än några veckor.

Elis Bishesari spelade 23 allsvenska matcher under fjolårssäsongen i vilka han höll nollan vid elva tillfällen.