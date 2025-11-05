Beskedet till utländska klubbar – vill inte förhandla 

Mjällby är svenska mästare och intresset är stort för flera spelare från utländska klubbar.

Men Maif uppges, enligt FD:s uppgifter, säga nej till förhandlingar i flera veckor framåt.

Foto: Bildbyrån

Intresset är stort och större utmaningar ser ut att vänta våra svenska mästare kring flera nyckelnamn.

Utländska klubbar visar, precis som FotbollDirekt tidigare har avslöjat, konkret intresse för Abdoulie Manneh.

Detsamma gäller även namn som Elliot Stroud och Herman Johansson. FD har även avslöjat att Mjällby försöker förlänga med duon.

Enligt nya uppgifter i dag till FotbollDirekt så gör nu även Mjällbys ledning allt för att vinna tid mot utländska klubbar. Beskedet: inga förhandlingar förrän tidigast tredje veckan av november.

Beslutet handlar om att få tillräckligt med tid för att sondera den stora mängd intresseförfrågningar som finns – samt hinna genomföra ledningsmöten för att sätta strategi och mål – med prio kring Manneh.

När det kommer till ekonomi så uppges flera klubbar förbereda bud på den sistnämnde i 40-45 miljonersklassen. Uppgifter om Coventry finns från Expressen men som alltså har fått samma besked som alla andra klubbar.