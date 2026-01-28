En av IFK Göteborgs mest spännande är akademispelaren Landing Sidibeh.

Enligt vad FotbollDirekts erfar är nu 15-åringen aktuell för danska FC Midtjylland.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg kommer från en säsong där många yngre namn kommit fram allt mer, inte minst Benjamin Brantlind, 17.

Nu kommer det mer från akademin och den här gången är det blott 15-årige Landing Sidibeh som är aktuell för storklubben FC Midtjylland. Enligt vad FotbollDirekt erfar träffar han just nu den danska klubben.

Foto: Bildbyrå5

15-åringen var en av förra sommarens mest imponerande namn i Gothia cup i somras, som han var med och vann med ”Blåvitts” P15, och öste in mål. Han beskrivs som en offensiv och bollskicklig mittfältare.