Bosse gjorde fräckt försök – smäller till i Belgien 

Djurgården försökte tidigare i år ta ghananske supertalangen Jerry Afriyie.

Nu gör han snabbt succé i belgiska Jupiler League och är högaktuell för Ghanas A-landslag.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Djurgården kan stå inför stora förändringar inför kommande transferfönster. Och inte minst lär en ny anfallare bli aktuell med tanke på att August Priske ser ut att lämna.

Djurgården räddade säsongen med en mycket stark höst och till sist topp-5.

Men trots förnyat sportsligt lugn så lär det bli en hektisk kommande transferperiod. Flera spelare är till stora pengar högaktuella för utländska klubbar.

Vart Bosse Andersson kommer att vända sig efter ersättare vet vi ännu så länge inte mycket om.

Ett spännande namn som har nämnts tidigare i år genom FD är Djurgårdens försök att ta en av Ghanas mest spännande: Jerry Afriyie.

Långt gångna samtal uppges ha pågått och Dif hade, enligt FD:s uppgifter, folk på plats i det afrikanska landet.

Nu visar det sig att Bosse Andersson var någonting stort på spåren.

Den 18-årige anfallaren är sedan i slutet av augusti på lån i den belgiska Jupiler League-klubben La Louvière. Succén har kommit snabbt och han har direkt tagit en ordinarie plats och har gjort två mål och anses som en av ligans mest spännande.

Men inte nog med det – Jerry Afriyie är även högaktuell aktuell för Ghanas A-landslag.

Afriyie ägs av saudiarabiska Al-Qadsiah.

