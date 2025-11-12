Djurgården är bakbundna – men kan lägga bud

Seigo Suetani har lämnat Djurgården och har gjort det utan ett kontrakt.

Men det betyder inte att det inte blir något.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är Dif:s plan att ta en förnyad kontakt i vinter.

Jani Honkavaara. Foto: Bildbyrån

Efter två veckor har det tagit slut för japanske talangen Seigo Suetani, 21, från Kyoto. Det blir inget kontrakt men det uppges ändå kunna bli aktuellt längre fram.

Den tempostarke ytterforwarden kommer, enligt FotbollDirekts uppgifter, att kontaktas på nytt i kommande fönster.

Den lille japanen som är lika kort som Keita Kosugi uppges ha fått besked om att Dif är intresserade av att lägga ett bud längre fram när läget kring truppen klarnar inför 2026.

Bromsklossen i nuläget är Djurgårdens höga utlänningskvot. Dif uppges först vilja se hur kommande fönster utvecklas – innan någonting görs med Suetani.

21-åringen har tidigare blivit uttagen till Japans ungdomslandslag och noteras för en assist på två matcher den här säsongen.