Uppgifter: City överens med ny tränare

Enzo Maresca är överens med Manchester City.

Det uppger transferjournalisten Nicolo Schira.

Det har under en längre period ryktats om Pep Guardiolas framtid i Manchester City och om han kommer lämna eller inte. Uppgifter från franska tidningen L’Equipe har uppgett att han kan lämna trots ett år kvar på kontraktet.

Enligt uppgifter från transferjournalisten Nicolo Schira kommer Enzo Maresca att ta över. Uppgifterna gör gällande att en överenskommelse är nådd och att avtalet sträcker sig till 2028 med option på ytterligare ett år.

Allt handlar dock om Pep Guardiola stannar eller inte.