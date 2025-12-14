Allsvenskt intresse för Tom Strannegård

Nästa transferfönster kryper allt närmare.

FotbollDirekts Ola Gustavsson med ännu ett helgsvep kring den allsvenska silly season.

Den här gången om kvalhjälten Amel Mujanic, Max Fenger med is i magen – och Tom Strannegårds succé.



✔ Djurgården går inte vidare med Öis-succen

✔ Max Fenger och Blåvitt överens. Danskens fokus – och målet med en framtida transfer

✔ Tom Strannegårds succé efter flera års tystnad

Foto: Bildbyrån