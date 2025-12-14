Prenumerera

Allsvenskt intresse för Tom Strannegård

Ola Gustavsson
Nästa transferfönster kryper allt närmare.
FotbollDirekts Ola Gustavsson med ännu ett helgsvep kring den allsvenska silly season.
Den här gången om kvalhjälten Amel Mujanic, Max Fenger med is i magen – och Tom Strannegårds succé.

Djurgården går inte vidare med Öis-succen
Max Fenger och Blåvitt överens. Danskens fokus – och målet med en framtida transfer
Tom Strannegårds succé efter flera års tystnad

