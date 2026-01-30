Djurgården har jättesumma inom räckhåll 

Jacob Widell Zetterström är aktuell för Premier League-klubbar.

Men priset kommer att vara högt och hans klubb Derby uppges värdera honom till motsvarande 183 miljoner kronor.

Om den summan blir verklighet så väntar en rejäl utväxling för Djurgården.

Foto: Bildbyrån

Vilken tid Jacob Widell Zetterström har haft sedan han lämnade Djurgården för Derby i The Championship.

Och nu börjar det hända ännu större saker.

Efter bland annat 16 hållna nollor i 71 matcher så pekar det nu allt mer mot Premier League. Ställen som nämns är Bournemouth, Nottingham och Brentford.

När det kommer till krav så uppges det väl tilltaget från Derbys sida som ska vilja ha loss 15 miljoner pund som motsvarar 183 miljoner kronor.

Om det skulle bli verklighet så blir även Djurgården och Bosse Andersson ännu en gång stora vinnare.

Enligt vad FotbollDirekt erfar så sitter Djurgården med en vidareförsäljningsklausul 20 procent som med andra ord kan bli värd drygt 30 miljoner kronor – om JWZ eltillgången sist säljs på nivåer som nu nämns.

Djurgården sålde honom till Derby för 20 miljoner och kan nu tjäna mer än någon allsvensk klubb – totalt sett – gjort på en målvaktstransfer.