Elfsborg spionerar – jämförs med forne landslagsstjärnan

FotbollDirekts Ola Gustavsson med ett nytt allsvenskt nyhetssvep inför denna helg.

I superettan finns ett nytt spännande försvarsnamn i form av David Tokpah, 18.



Det här är en yngling som just nu ges stort förtroende av Bosko Orovic och som inte minst stilmässigt jämförs med den förre landslagsstjärnan Teddy Lucic.



FotbollDirekt har nyligen kunnat redogöra för att både Gais och Häcken tittar på honom.



Nu kan vi även addera till Elfsborg som enligt uppgifter haft folk på plats på Utsiktens matcher för att utvärdera mittbacken.



Det var under vintern som den tidigare Sundsvalls-spelaren lämnade Djurgårdens akademi för spel i Utsiktens BK.



Där har han spelat sju matcher i superettan och tre i svenska cupen. I superettan har fem av dessa varit från start.



Utsiktens BK befinner sig just nu på en 13:e-plats i serien efter sju omgångar.