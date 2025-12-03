Flera allsvenska klubbar vill ha succen 

Ett toppnamn i Superettan detta år Falkenbergs Tim Stålheden.

Mittbacken har imponerat stort och uppges nu enligt FD:s uppgift följas konkret av flera allsvenska klubbar, samt danska Ålborg.

Foto: Bildbyrån

Falkenberg fixade topp-5 den gångna säsongen och bakom framgången låg i stor utsträckning mittbacken Tim Stålheden.

Nu ser 25- åringen ut att bli svår att behålla.

Bland annat finns danska Ålborg med i bilden – samt flera allsvenska klubbar. Bud från ett par av dessa uppges vara på gång, enligt vad FotbollDirekt erfar.

Men det stannar inte där för den nära 190 långe lagkaptenen.

Även klubbar från Bundesliga2 ska hålla sig framme.

Stålheden beskrivs som en spelare med ett stort lugn och ledaregenskaper – och både snabb och teknisk – trots sin storlek. Det här är även en kille som snart går in på slutåret av sitt kontrakt.