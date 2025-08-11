Djurgården har ett av allsvenskans största namn – men utan att någonting händer.

I dag kommer nya uppgifter om att det i nuläget saknas ett avgörande utländskt intresse för den norske stjärnan Tobias Gulliksen.

Video Djurgårdens nyförvärv om första tiden i klubben: ”Får se hur högt vi kan komma”

Djurgården växer resultatmässigt och gör det samtidigt som alla större namn ännu är kvar i Tobias Gulliksen, Tokmac Nguen och Keita Kosugi.

Med tre veckor kvar av årets fönster är nu frågan hur mycket chanserna har ökat att behålla exempelvis den förstnämnde som har sett mest säljaktuell ut? Var det sista derbyt vi såg med Gulliksen?

Det återstår att se, men enligt FotbollDirekts uppgifter saknas det i nuläget ett avgörande intresse kring den norske stjärnan. Det existerar helt enkelt inte något nytt budförsök på norrmannen – eller ens någon klubb som signalerar något konkret.

Hur det skulle kunna förändras återstår i nuläget att se, och frågan är om Djurgården – för att hjälpa 22-åringen i väg – är beredd att tumma på rådande krav om 60 miljoner kronor. Det vet bara sportchef Bosse Andersson och styrelsen.

Huvudalternativ borta

FotbollDirekt har tidigare haft uppgifter om nobbade bud på 50 miljoner kronor – och det är även någonting som Gulliksens agent, Jim Solbakken, har tyckt är för lite.

– Det är bra pengar men jag tror Bosse Andersson blir besviken om det inte handlar om ännu större summor, sa han då till FotbollDirekt.

Sportchef Bosse Andersson uttalade sig även för Sportbladet i mitten av juli om klubbar som dragit sig ur.

Enligt FotbollDirekts uppgifter – om ingen kovändning sker – så är tidigare nämnda huvudalternativ borta, som Nice, Stuttgart, Salzburg och Besiktas.

Efter gårdagens derby kommenterade Gulliksen själv sin framtid för Fotbollskanalen.

– Jag har inte tänkt något på det, om jag ska vara ärlig. Jag har det fint här i Djurgården och man måste leverera här, spela bra och visa att man förtjänar att vara här, sa han.

Tobias Gulliksen har kontrakt med Djurgården över 2027.