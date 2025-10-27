Fyra nya namn som är aktuella för Hammarby 

Hammarby gör sin bästa säsong sedan 2001. Och en hel del handlar om ett stort mod kring unga namn.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är nu flera aktuella från HTFF inför allsvenska slutspurten.

Foto: Bildbyrån

Hammarby ser ut att ta den allsvenska andraplatsen och har även säkrat Europaspel.

Ikväll väntar Malmö FF.

Inför slutomgångarna kan nu ett par av HTFF:s mest spännande namn vara på väg att flyttas upp i a-laget.

Enligt FotbollDirekts uppgifter så är en kvartett extra aktuella i Björn Hedlöf, Keyano Marrah, Odera Adindu och Essayas Lwampindy.

Allihopa imponerar och har haft stor betydelse för att Bajens samarbetsklubb är nära att gå upp i Superettan.

I 4-2-segern i helgen borta mot Gefle så avgjorde Hedlöf och Adindu.

Den sistnämnde kom till Hammarby så sent som i mitten av juli – kort efter det att FD avslöjat att det var nära – och i dag har han kommit upp i 13 mål i Ettan norra.

Hammarbys mod kring yngre namn har under året resulterat i att sådana som Adrian Lahdo, Elohim Kabore och Wilson Lindbergh har släppts fram.