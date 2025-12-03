Ger sig inte – nya draget kring Tjelmeland

Hammarby rapporteras ha bekymmer med att lyckas lösa Sindre Tjelmeland från Lech Poznan. Det rapporterade nyligen polska media.

Enligt FotbollDirekts uppgifter gör nu Bajen ännu ett försök och har bokat ett nytt möte med polska mästarna.

Foto: Bildbyrån

Hammarby ligger på för att lösa tomrummet efter Kim Hellberg och mest av allt nämns Sindre Tjelmeland och Kalle Karlsson.

FotbollDirekt avslöjade för flera veckor sedan om att ett första möte hade ägt rum med Karlsson. Där efter ska även ett andra ha ägt rum – samtidigt som Tjelmeland på allvar tagit plats som en kandidat.

Den norske tränaren ser däremot svår ut att lösa och för några dagar sedan kom polska media med uppgifter om att Lech Poznan har satt sig på tvären.

Klubben försöker stoppa honom och enligt Sportbladet kräver fem till sex miljoner kronor. Men enligt FD:s uppgifter kan priset vara högre än så: omkring åtta miljoner.

Nu har FotbollDirekt nya uppgifter om Hammarby inte ger upp.

Istället så uppges Bajen ha ett nytt möte i slutet av veckan med Poznan i ett sista försök att förhandla fram en lösning med 36-åringen.

Enligt vad FD erfar är priset inte det största problemet – utan snarare att Lech inte alls vill släppa Tjelmeland.

En förhoppning för sportchef Mikael Hjelmberg lär nu vara att tränaren själv verkligen vill till Bajen – och i slutänden hoppas på att få förståelse för det.