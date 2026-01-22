Glöm en ny dyr forward 

Hammarby har än så länge inte ersatt Jusef Erabi på ett etablerat vis.

Och så ser det ut att förbli.

”Bajen” har, enligt vad FotbollDirekt erfar, ingen ny dyr forward på gång.

Foto: Bildbyrån

Hammarby möter den nya säsongen med stora förväntningar och sätter uppenbart en stor tilltro till befintliga besättningen.

En ny dyr forward, likt genom åren sådana som Veton Berisha, Bubacarr Trawally och Vidar Örn Kjartansson, är exempelvis inte aktuell – detta trots att forwardssidan till stor del kommer att byggas på den tidigare långtidsskadade Nikola Vasic.

Vasic. Foto: Bildbyrån