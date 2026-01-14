Robin Quaison kan vara på väg mot en comeback i AIK.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är den 32-årige stjärnan beredd att sänka sina lönekrav – om AIK visar ett avgörande intresse.

Foto: Bildbyrån

AIK saknar ännu en ny tränare men likväl finns en första kontakt med ett namn som Robin Quaison. Det är uppgifter som Expressen har haft och som även FotbollDirekt har fått bekräftat.

Nu har inte det förra Saudiarabien-proffset fått något bud men han ska likväl ha hunnit visa att pengar inte kommer att bli ett problem – om AIK på allvar vill ha honom.

Enligt FD:s uppgifter är Quaison beredd att sänka sina lönekrav för att göra en övergång möjlig till ett ekonomiskt pressat AIK. Sedan återstår det att se om det är tillräckligt för att Solna-klubben ska ha råd.

FD har tidigare rapporterat om att flera klubbar finns med i bilden – bland annat andra allsvenska.

En comeback skulle innebära en hel del prestige för ett AIK som ännu en gång tvingas bygga om. Sedan han försvann utomlands 2014 så har han spelat i så väl Serie A som Bundesliga, samt i saudiska Al-Ettifaq.

Under åren i Mellanöstern hade han en årslön på omkring 25 miljoner kronor.

I nuläget går han klubblös och har gjort det sedan han lämnade grekiska Aris förra sommaren.