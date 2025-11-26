Hårt tryck om allsvenske stjärnan i Portugal

Silas Andersen lär bli ett av kommande fönsters mest jagade allsvenska namn.

Under uppmärksammade Transferroom nyligen nere i Portugal så beskrivs det internationella trycket har varit stort kring Häcken-stjärnan.

Foto: Bildbyrån

Populära Transferroom – som är både en konferens och digital mötesplats för den internationella fotbollen – ägde i år rum den 10-11 november i Lissabon.

Omkring 500 klubbar var på plats varav flera allsvenska sådana.

En av dessa var BK Häcken genom sportchef Erik Friberg och ett av de mest uppmärksammade allsvenska namnen har varit göteborgarnas Silas Andersen.

Enligt FotbollDirekts uppgifter anmälde ett tiotal klubbar sitt intresse under dygnen i den portugisiska huvudstaden. Merparten av dessa uppges ha fört fram konkreta förfrågningar.

Andersen-Transferroom har annars ett samband sedan tidigare med tanke på att Häcken hittade honom med hjälp av en annons om en defensiv mittfältare på plattformen. Den nederländska klubben Utrecht ska omgående ha hört av sig och föreslagit en övergång på omkring tio miljoner kronor.

Målsättningen från Häckens sida med en framtida affär har tidigare uppgetts handla om 90-100 miljoner kronor.

Sedan Silas Andersen anslöt till BK Häcken har han spelat 42 matcher i vilka det har blivit fyra mål och två assist.