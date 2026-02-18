Inga fler köp för Djurgården – trots utspelet om x-faktor

Jani Honkavaara har nyligen efterlyst behov av x-faktor för Djurgården.

Enligt vad FotbollDirekt erfar planeras emellertid inget större nytt initiativ i pågående fönster.

Foto: Bildbyrån

”Vi behöver kanske något högt upp i planen. Lite X-faktor”.

Det är ord som kom nyligen från Djurgårdens tränare Jani Honkavaara till Fotbollskanalen. Även ett av klubbens viktigaste spelarnamn i Mikael Anderson har uttryckt liknande.

Men så ser det inte ut att bli och enligt vad FotbollDirekt erfar så tyder nu mycket på att Djurgården redan har gjort sitt i årets transferfönster.

Och argumenten för det är flera.

Inte minst handlar det om den miljonrullning som har pågått under en längre tid kring nyförvärv. Från i fjol fram till i dag har Djurgården uppskattningsvis spenderat – enbart i övergångssummor – omkring 100 miljoner kronor på nya spelare.

Bara denna vinter så handlar det om inte långt i från 30 miljoner på namn som Leon Hien, Peter Langhoff, Kristian Lien och Max Larsson.

Men det finns fler argument för att sportchefen Bosse Andersson och ledningen sannolikt väljer att bromsa, trots att man onekligen har råd med 360 miljoner i eget kapital i senaste årsbokslutet och bara i januari har dragit in ytterligare 135 miljoner.

En annan del i ämnet sparkapital handlar om enorma skadeproblemen som lamslog Djurgården i fjol som under en period hade ett tiotal skadade spelare samtidigt.

Inte minst handlade det om Mikael Marques, Nino Zugelj, Patric Åslund och Piotr Johansson. I dag är allihopa friska och där var och en tveklöst har toppallsvensk kapacitet.

Patric Åslund. Foto: Bildbyrån.

Ännu en dimension som kan vara till Djurgårdens fördel är spelare som inte har varit skadade och som nu tros höja sig ytterligare under kommande säsong. Det gäller namn som Mikael Anderson, Matias Siltanen, Jeppe Okkels och den tidigare snävt hållne Bo Hegland.

Men inte nog med det. I skymundan finns även utlånade Zakaria Sawo som imponerar stort på Cypern just nu och en ung egen talang som Ahmed Saeed som gör allt större framsteg.

Avslutningsvis – när det kommer till om det är rätt eller fel av Jani Honkavaara att gå ut som han har nu har gjort – så kan jag ha viss förståelse för det han uttryckt.

Ett namn som Kristian Lien är inte spektakulärt men det var å andra sidan inte vare sig Deniz Hümmet eller August Priske och av den anledningen – samt helhetsbilden – väljer jag att ha förståelse för om Djurgården har gjort sitt i detta fönster.

Det kan även vara värt att nämna att det för första gången på länge finns en efterlängtad arbetsro för den sportsliga ledningen med Honkavaara, Christer Mattiasson och Hugo Berggren. Efter ett larmigt fjolår så är även det något som jag tror kan kommer att göra mer än marginell skillnad under 2026.