AIK:s supertalang Kevin Filling drar till sig intresse från stora klubbar och förhandlingar uppges pågå med Manchester United.

Summan 33 miljoner kronor nämns.

Enligt FD:s källor stämmer inte uppgifterna om United.

I slutet av juni kom den allsvenska debuten för 16-årige Kevin Filling.

Efter 43 minuter var han målskytt inför närmare 40 000 på nationalarenan.

Fyra månader senare så uppges nu det utländska intresset som konkret och en journalist från Sky Sports uppgav tidigare i veckan att Manchester United är i konkreta förhandlingar om talangen.

Det stämmer emellertid inte, enligt flera källor till FotbollDirekt.

Några förhandlingar mellan AIK och United existerar inte och därtill så uppges stockholmarna inte vara inställda på att sälja i januari.

Om det trots allt blir aktuellt så är, enligt vad FD erfar, den nämnda summan 33 miljoner kronor långt ifrån tillräckligt för AIK:s sportsliga ledning.

Att släppa Filling för sådana pengar uppges helt enkelt som uteslutet.

En annan klubb som har nämnts är tyska RB Leipzig, enligt uppgifter till Sportbladet.

Kevin Filling skrev så sent som i somras på ett kontrakt fram till i juni 2028.

FOTNOT: FD har utan resultat sökt både sportchef Fredrik Wisur och vd Fredrik Söderberg.