Kommer att stoppas – prio för Bajen i januari 

Hammarby imponerade i gårdagens derby.

Utlandsaktulle Warner Hahn imponerade på nytt – men han är inte på väg bort i januari, trots uppgifter om Mellanöstern.

Det uppges Bajen inte gå med på enligt enligt FotbollDirekts uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Hammarby slog AIK och håller liv i den allsvenska guldstriden.

Bajen ser dessutom formstarkast ut just nu och ett av många namn som imponerade i helgens derby var målvakten Warner Hahn.

Landslagsmannens så starka år fortsätter men trots att saudiskt intresse nämns, så uppges han inte vara på bort i januari.

Nu finns ännu inte några bud men att släppa Hahn i januari – likt Shaquille Pinas i somras till just Saudiarabien – det är enligt FotbollDirekt uppgifter inte aktuellt.

Inte redan i vinter.

Surinam-målvakten är, enligt uppgifterna, ett prioriterat namn för Bajens ledning att behålla inför nästa säsong.

Och det är en linje som det ska mycket till för att ändra på – även om ett bud skulle komma.

Med Hahns 33-åriga ålder finns inte heller några nämnvärda pengar att tjäna på att sälja.

Hahn anslöt till Hammarby sommaren 2024 och har kontrakt som gäller fram till i december 2027.