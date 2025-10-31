Mjällbys dilemma med guldhjälten

Elliot Stroud var en av Mjällbys största guldhjältar.

Nu är frågan om det är realistiskt att behålla honom i vinter?

Och frågan är hur mycket priset riskerar att sjunka i kommande fönster?

SM-guldet är klart och frågan är nu hur Mjällby klarar av att freda sig mot det stora intresset som finns för flera spelare? Som svenska mästare lär svårighetsgraden öka på transferscenen.

Trots att Maif i år har slagit rekord i intäkter på spelarförsäljningar finns det likväl många fler påpassade namn. Utländska klubbar uppges framförallt visa intresse för Elliot Stroud, Abdoulie Manneh och Herman Johansson.

Men frågan är om Strouds pris riskerar att gå ner?