Foto: Bildbyrån/ Alamy

Nya vågade rollen efter flytten från Djurgården

Ola Gustavsson
Theo Bergvall har sålts av Djurgården.
I går kom debuten i Schweiz och i en ny mer spetsig roll imponerade han direkt för Lausanne mot toppmotstånd.

250914 Djurgårdens Theo Bergvall under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Djurgården och Hammarby den 14 september 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Ett starkt fjolår men ändå hastigt såld i januarifönstret. Theo Bergvall ser emellertid inte ut att behöva ångra sitt beslut om Lausanne.

I går fick han sina första minuter för den schweiziska klubben och spelade hela matchen mot tabelltrean St Gallen. Efter 1-1 utsågs han till matchens bästa spelare och hade fyra avslut på mål där ett par var mycket nära att resultera. Den unge svenskens andra halvlek imponerade stort.

Bergvall användes precis som i Djurgården som högerback men bra mycket mer offensiv och vågat. Det gav omgående en spets som till stor del uppges ha varit avgörande för tränare Peter Zeidler när han till sist bestämde sig för att gå för Bergvalls namn.

Theo Bergvall gjorde debut i Djurgården 2023. Efter två tuffa säsonger i ”Blåränderna” blev fjolåret en succé för försvararen där han gjorde 24 framträdanden i ligan.

Lausanne-tränaren Peter Zeidler. Foto: Alamy

