Djurgården har flera namn som är ytterst utlandsaktuella. Ett som kommer att vara osäkert in i det sista är Tokmac Nguen.

– Vi får se om han stannar året ut. Han har intresse från flera klubbar som vi tittar på, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.

Djurgårdens år har fortsatt att gå åt rätt håll med poäng i svåra bortamötena med AIK och Mjällby.

Och inte minst fortsätter Tokmac Nguen att lyfta sig.

I söndags mot serieledarna kom sjätte målet på bara några veckor.

Men nu kan det nyvunna lugnet störas genom att den norske stjärnan och flera andra nyckelnamn är aktuella för utländska klubbar.

Under gårdagen kunde FD rapportera om franska Lille visar intresse för Keita Kosugi.

Nu medger sportchef Bosse Anderson dessutom tydligt osäkerhet med Tokmac Nguen.

– Vi får se om han stannar året ut. Han har intresse från flera klubbar som vi tillsammans tittar på, säger Andersson och fortsätter:

– Vi vill behålla Tokmac. Vi har inte gett upp det. Vi har en bra dialog med både honom och hans representanter.

Det kommer att vara osäkert med honom in i det sista av det här fönstret?

– Ja.

När det kommer till att Nguen återigen har visat sitt stora värde efter en tidigare loj period så är Bosse Anderson övertygad om att speciellt en grej har påverkat.

– Han har verkligen visat klass igen och vilken hög klass han håller och jag tror kanske att värvningen av Mikael Anderson har gett en hel del ny inspiration. Tokmac ställer ju höga krav på sin omgivning och han trivs tillsammans med Mikael.

Ett argument för att han stannar?

– De trivs tillsammans i alla fall. Vi får se hur det utvecklar sig och vad han vill men vi har inte gett upp hoppet. Men det handlar också om hans ålder och att hans kontrakt går ut som man får ta hänsyn till.

Totalt den här säsongen har det blivit sju mål och tre assist på 20 matcher i allsvenskan för 31-åringen.