Priset ökar på Max Fenger

Allsvenskans bäste forward kan mycket väl vara Max Fenger.

Efter tio mål så här långt så uppges nu IFK Göteborg ha höjt priset till 75-80 miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg går åt rätt håll igen och ledartröjan i spelartruppen har Max Fenger. Vilka månader dansken har haft och som han ersatt landsmannen Laurs Skjellerup.

Men trots framgångarna så har han ännu inte koppats samman med några namngivna utländska klubbar.

Intresse finns emellertid och enligt FotbollDirekt uppgifter har flera klubbar i pågående fönster undersökt möjligheter kring Fenger.

Blåvitt uppges emellertid snabbt i samtliga fall visat att man inte vill sälja i sommar.

Vidare ska priset med anfallarens ihållande framgång nu ha satts till 75-80 miljoner kronor inför januari. Det är en höjning jämfört med uppgifter från GP tidigare i somras på omkring 60 miljoner.

Sportchef Hannes Stiller har tidigare fått frågan om vilken nivå han ser men aktat sig för att visa vad IFK har för krav.

”En väldigt bra försäljningssumma”.

”Vi sätter inte något sådant typ av mål eller prisbild. Det beror helt på situation och en mängd olika faktorer så det är ingenting jag går in på här”.

När Max Fenger kom in i början av året så var köpesumman, enligt uppgifter, måttliga fem miljoner kronor.

FOTNOT: IFK Göteborgs hittills största försäljning är Malick Yalcoye som gick till Brighton förra sommaren för omkring 81,2 miljoner kronor enligt FD:s uppgifter.