Prislappen – så stora vinnare är Djurgården  

Djurgården släpper Tobias Gulliksen till Rapid Wien – och den österrikiska storklubben lägger upp stora pengar.

Enligt FotbollDirekts uppgifter blir den norske stjärnan klubbens näst dyraste genom tiderna.

Tobias Gulliksen är nu snart borta i från den svenska fotbollsscenen. Det återstår bara formaliteter och han väntas presenteras under morgondagen för den österrikiska storklubben Rapid Wien.

Övergången uppges nu bli Djurgårdens näst största försäljning genom tiderna.

Enligt säkra källor till FD så blir övergången med den österrikiska storklubben totalt inklusive bonusar värd 52 miljoner kronor. Det är snäppet mer än så väl Marcus Danielson som Samuel Dahl – och endast Lucas Bergvall är större.

Värdeutvecklingen på den norske stjärnan har på bara ett år ökat rejält med tanke på att han köptes från Norge för 20 miljoner kronor. Vid den tidpunkten hade Djurgården aldrig gjort ett större spelarköp,

Avslutningsvis finns ett underhållande minne från när han kom för lite drygt ett år sedan och han satt i en bil på väg från Arlanda tillsammans med Bosse Andersson – och jag fick en intervju med Djurgårdens sportchef.

– Direkt på flygplatsen sade han till mig att jag kommer att bli det bästa spelarköp du någonsin har gjort, sa Djurgårdens sportchef då.

Nu blev det kanske inte riktigt så men likväl måste han i mina ögon anses vara en av Djurgårdens mest signifikativa över hela 2000-talet.