Djurgården har chansen att dra in 100-tals miljoner i pågående transferfönster.

Men redan har klubben skrivit ett litet stycke allsvensk fotbollshistoria med Keita Kosugi-affären.

Foto: Bildbyrån

Djurgården hade vid det senaste årsbokslutet ett eget kapital som närmar sig 400 miljoner kronor. Nu kan Blåränderna komma att dra in en bit över en kvarts miljard under pågående transferperiod.

Keita Kosugi blev först ut när han gick till Tyskland och den stora försäljningen av japanen har gett Djurgårdens försäljningsframgångar de senaste åren en högst oväntad dimension.