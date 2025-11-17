Serie A-klubb imponeras av Brantlind 

En av allsvenskans mest spännande blev i slutet av säsongen Benjamin Brantlind.

Enligt FotbollDirekts uppgifter ses Blåvitts succé i kväll på plats av Serie A-klubben i P18-landskampen mot Nederländerna.

Foto: Bildbyrån

Det är inte länge sedan Como köpte loss Mjällbys Noel Törnqvist för omkring 35 miljoner kronor.

Nu har italienarna på nytt ögonen på Sverige och bland annat IFK Göteborgs Benjamin Brantlind.

Vilka höstmånader han har haft och enligt FotbollDirekts uppgifter så är en förlängning med Blåvitt nära, någonting som Sportbladet var först med att berätta i slutet av förra månaden.

17-åringen gjorde så sent som i förra månaden sitt första allsvenska mål och när det kommer till utländskt intresse så är det i stegring.

Bland annat har Ajax nämnts (Sportbladet) och uppges ha haft scouter på plats – och enligt FotbollDirekts uppgifter gäller detsamma för Como.

Den italienska klubben uppges även finnas på plats i kvällens P18-möte mellan Nederländerna och Sverige med Brantlind i startelvan.

FD har tidigare i höst rapporterat om italienarnas intresse och enligt uppgifter är han även ett namn som kommer att få en prio under 2026. Tabellsjuan från Italien såg honom bland annat under hösten i mötet med Djurgården i Stockholm.

Benjamin Brantilind står totalt sett noterad för spel i 18 matcher med IFK Göteborg.