Serie A-klubbar visar intresse för Blåvitts succéduo 

IFK Göteborg gör sin bästa säsong på länge och intresset från utländska klubbar ökar.

FotbollDirekt kan nu avslöja att intresse från Serie A finns för både Noah Tolf och Benjamin Brantlind.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg gör resultat på högre allsvensk nivå igen och en hel del handlar om att flera yngre spelare har tagit större steg under året.

Nyligen kunde FotbollDirekt avslöja att Elis Bishesari scoutas på plats av Premier League och Championship -klubbar.

Nu kommer nya uppgifter om ytterligare två unga Blåvitt-namn.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har ett par olika klubbar från Serie A sett Noah Tolf och Benjamin Brantlind på plats i Sverige.

Blåvitt uppges ännu inte vara kontaktade men intresset uppges ha funnits sedan i somras.

Tolf har tagit stor plats (25 starter) i Stefan Billborns startelva medan unge Benjamin Brantlind som 17-åring har gjort totalt nio inhopp, fem av dessa i rad nu på slutet.

Kring Tolf fanns i våras uppgifter genom Sportbladet om Premier League – och om Brantlind konstaterade förre sportchefen Ola Larsson redan i fjol ett stort intresse. Talangen blev då Blåvitts yngste genom tiderna med ett a-lagskontrakt.

Noah Tolf har spelat 26 matcher i årets allsvenskan och står noterad för ett mål. Brantlind har gjort nio allsvenska framträdanden och ligger bakom en assist.