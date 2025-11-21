Släpper inte tanken på honom – högt på lista  

Ett av allsvenskans hetaste anfallsnamn i Dijan Vukojevic är ute på marknaden igen.

Och Djurgården uppges alltjämt ha Degerfors succé som ett givet alternativ inför januari.

Foto: Bildbyrån

Som han har öst in mål de senaste åren. I fjol vann han skytteligan i superettan och efter hemkomsten från Polen så har det fortsatt.

Dijan Vukojevic behövde inte lång tid på sig när han i höst kom tillbaka från Polen och har slagit till fem gånger. Det sista målet kom passande nog i den slutomgången när Degerfors säkrade kontraktet via 3–1 mot Brommapojkarna.

Nu går hans kontrakt ut och FotbollDirekt avslöjade tidigare i höst Djurgårdens intresse – någonting huvudpersonen ett stycke senare bekräftade för Sportbladet.

Allt sedan dess har det rått tystnad om Vukojevic och möjliga klubbar. Men enligt FD:s uppgifter så har Dif:s sportchef Bosse Andersson alltjämt 30-åringen högt på en lista inför januari.

Några nya kontakter uppges ännu inte tagna men intresset är, enligt vad FD erfar, ömsesidigt från succéanfallaren.

Om det här tlll sist går i lås så skulle det inte så lite likna värvningen av Deniz Hümmet. Kom i håg hur han i början av förra året hämtades in i en fri transfer och utan större meriter blev snudd på allsvensk skyttekung.

Vukojevic noterades för 14 mål i superettan 2024 och i allsvenskans gångna säsong gjorde han fem mål på åtta matcher.