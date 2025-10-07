AVSLÖJAR: Djurgården visar intresse

Det har inte ens gått ett par månader sedan Dijan Vukojević, 30, kom från Polen till Degerfors.

Nu har anfallaren gjort fyra mål på lika många matcher – och det senaste mot Djurgården.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är Vukojević nu intressant för Bosse Andersson.

Foto: Bildbyrån

I fjol flög han fram och sköt in det avgörande målet som gjorde Degerfors till ett allsvenskt lag igen och tog även hem skytteligan i superettan. Nu är Dijan Vukojević tillbaka på Stora Valla efter att ha lämnat polska Wieczysta Krakow i slutet av augusti, och i helgen slog han till mot Djurgården när han kvitterade minuten före slutet.

Nu kan han bli aktuell för just Dif – om August Priske säljs i nästa fönster.

Efter helgens match kom stora ord från tränare Henok Goitom som beskrev den 30-årige anfallaren som hög klass.

– Det är klass. På målet tror jag det är flera djurgårdsspelare som vet om att han kan skjuta, men ändå hittar han ett läge med sin vänsterfot, sa Degerfors-tränaren enligt Expressen.

Dijan Vukojevic efter matchen mot Elfsborg. Foto: Bildbyrån

Kan värvas gratis

Och så ser alltså även Bosse Andersson ut att se på det. Enligt FotbollDirekts uppgifter har Djurgårdens sportchef Vukojević som ett av flera alternativ inför januarifönstret och uppges även se en Deniz Hümmet-influens.

Det nuvarande kontraktet med Degerfors, som skrevs i slutet av augusti, gäller säsongen ut med en option om en årslång förlängning.

Dijan Vukojević har tidigare varit i klubbar som Slovakiens Spartak Trnava, polska Wiezysta Krakow och Norrby.