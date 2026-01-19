Slutpriset för Djurgården

Djurgården har sålt Theo Bergvall till Schweiz och nu står det klart hur mycket han kostar.

Pris: Sju miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån

Djurgården har sålt ännu en Bergvall och ytterligare miljoner tickar in.

Efter 110 miljoner för Lucas Bergvall till Tottenham så uppges nu ytterligare sju miljoner ticka in för Theo Bergvall. Det är vad schweiziska Lausanne klev in med för att lösa en affär. Summan är utan eventuella bonusar inräknade.

När Theo Bergvall anslöt från BP för några år sedan kom han tillsammans med både brorsan Lucas och Wilmer Odefalk. Priset för Theo uppges ha varit omkring två miljoner.

Slog igenom i fjol

Theo Bergvall debuterade för Djurgården i en cupmatch mot Sandvikens IF 2023. Under sin första allsvenska säsong gjorde ytterbacken två inhopp i allsvenskan. 2024 blev det lika många – men förra säsongen släppte det.

I fjol fick Bergvall förtroenden av tränaren Jani Honkavaara och det blev totalt 24 framträdanden och två assist i ligan.

I oktober förra året debuterade Bergvall för det svenska U21-landslaget.