Klart: Djurgården säljer Theo Bergvall – flyttar till Schweiz

Theo Bergvall har gjort sitt i Djurgården.

Nu står det klart ytterbacken säljs till schweiziska FC Lausanne-Sport.

– Jag kommer att sakna Djurgården otroligt mycket, säger han via ett uttalande.

Djurgårdens IF meddelar denna måndagsmorgon att Theo Bergvall går vidare i karriären.

Ytterbacken säljs till schweiziska FC Lausanne-Sport, något som FotbollDirekt kunde avslöja under hösten förra året.

– Jag kommer att sakna Djurgården otroligt mycket, hela laget och alla supportrar som har stöttat mig genom åren – även under de tuffare tiderna. Men det ska som sagt bli jätteroligt att få pröva på spel i en ny, europeisk miljö och jag hade lite på känn att det skulle ske förr eller senare, säger han via ett uttalande.

Totalt blev det 30 framträdanden i Dif-tröjan för Bergvall.