Spikarna dras ur hans hand inom kort

IFK Göteborg har det besvärligt på målvaktssidan.

Både Elis Bishesari och Jonathan Rasheed går skadade.

Nu kommer emellertid hoppfulla uppgifter om Bishesari.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg möter helgens cuppremiär mot Östersund utan sina båda ordinarie målvakter. Skadorna på Elis Bishesari och Jonathan Rasheed är en situation som har fått sportchef Hannes Stiller att bekräfta att ett nytt namn kan bli aktuellt att ta in – och valet föll senare på Värnamos Viktor Andersson.

Efter Bishesaris skada under lägret i Portugal så kunde FotbollDirekt i förra veckan rapportera om att läkningen går bra. Enligt nya uppgifter ikväll så väntas nu gipset och spikarna tas ur hans hand inom en vecka. Där efter uppges han i stort sett omgående kunna gå in i ordinarie träning igen.

Hoppfullt med andra ord men likväl är det högst osäkert ut med spel i den andra cupomgången mot Trelleborg den 28 februari.

Bishesari noterades för 23 framträdanden i allsvenskan i fjol. Rasheed som värvades inför säsongen ådrog sig en fotledsfraktur sig under en träning och har inte gjort någon tävlingsmatch för Blåvitt.