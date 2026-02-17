Officiellt: IFK Göteborg lånar in Viktor Andersson

IFK Göteborg har haft problem på målvaktspositionen.

Nu har klubben lånat in Viktor Andersson, 21, från IFK Värnamo.

– Det känns riktigt bra att vara här, säger burväktaren på klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborgs två målvakter Elis Bishesari och Jonathan Rasheed är båda skadade. Nu har Blåvitt tvingats till en nödlösning.

Under tisdagen meddelar klubben att Viktor Andersson från IFK Värnamo lånas in. Avtalet sträcker sig över av säsongen.

– Det känns riktigt bra att vara här. Blåvitt är en klubb med höga ambitioner och det märks att något spännande är på gång. För mig var det här en möjlighet som var svår att tacka nej till, säger Viktor Andersson på Blåvitts hemsida.

Sportchefen Hannes Stiller om tillskottet:

– I den situation vi befinner oss i behövde vi agera snabbt. Viktor är en målvakt vi följt under en längre tid och som vi har stort förtroende för. Han kommer in med ambitionen att ta ansvar direkt och samtidigt bidra till en stark konkurrenssituation i truppen under resten av året.

Andersson noterades för totalt 55 framträdanden i IFK Värnamo. Han har dessutom representerar det svenska U21-landslaget