Starka stödet – inte på väg bort 

Halmstads BK spelar allsvenskt även nästa år men trots det har tränare Johan Lindholms framtid uppgetts som osäker.

Men enligt FotbollDirekts uppgifter så finns inga diskussioner om en avgång. Stödet från spelartruppen uppges dessutom som kompakt för detta unga namn.

Foto: Bildbyrån

Efter delvis fin höst räddade det allsvenska kontraktet och det fanns flera starkare insatser. Segrar mot AIK och Elfsborg, poäng mot Djurgården – likväl som knappa förluster mot så väl Mjällby som Hammarby.

Men trots det så har inte tränare Johan Lindholms framtid sett helt säker ut. Det har funnits uppgifter om att förtroendet har sviktat för 37-åringen.

Ett tränarbyte ser emellertid inte ut att vara på gång.

Enligt FotbollDirekts uppgifter uppges planen vara att Lindholm leder HBK även över 2026. Några signaler om att motsatsen är på gång uppges inte finnas. Dels handlar det om ett kompakt stöd i från spelargruppen – men även om att en majoritet av styrelsen, enligt vad FD erfar, vill ha honom kvar.

Hallänningarnas ordförande Per-Olof Nilsson har även från sin sida tidigare i höst i uttalanden visat att han inte vill ha något byte.

Johan Lindholm skrev under 2024 på ett treårskontrakt. Han fick jobbet efter sparkandet av både Magnus Haglund och Pelle Olsson.





